Варшава, 20 сентября, 2023, 15:33 — ИА Регнум. Дуда: Украина ведет себя как утопающий, который тянет спасателя на дноУкраина похожа на утопающего, который тянет спасателя за собой на дно. Об этом на брифинге в Нью-Йорке после выступления на Генеральной Ассамблее ООН заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщило агентство Reuters.

MIGUEL RODRIGUEZ/EPA/ТАСС Президент Польши Анджей Дуда

Он пояснил, что тонущий человек чрезвычайно опасен, потому что он может утащить за собой.

«Он может просто утопить спасателя», ― указал польский лидер.

На фоне усугубляющегося конфликта между странами из-за импорта сельскохозяйственной продукции Дуда призвал Украину помнить о помощи, которую она получает от Польши. Он также добавил, что есть бизнес-круги, которым интересна Украина и быстрая продажа зерна по минимальной цене.

«Мы должны от этого защищаться», — заключил Дуда.

Как отмечало ИА Регнум, отношения Польши и Украины в последнее время обострились. Одной из причин стал вопрос о запрете экспорта зерна с Украины в страны Восточной Европы.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что украинское зерно нельзя пускать на польские рынки. Он выдвинул Еврокомиссии ультиматум о продлении запрета на ввоз в страну зерна с Украины. Глава польского правительства отметил, что если ЕК не продлит эту меру, то власти Польши сделают это сами.

Европейская комиссия 15 сентября не стала продлевать действие эмбарго на поставки украинского зерна. Несмотря на это, Варшава продлила ограничения на поставки зерна с Украины собственным решением.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что киевские власти не ожидали такого жёсткого решения со стороны соседней Польши по вопросу экспорта зерна. В ответ на это Украина на текущей неделе введёт запрет на импорт ряда польской сельскохозяйственной продукции. Как уточнил замглавы министерства экономики Украины Тарас Качка, под эмбарго, в частности, попадут польские лук, помидоры, яблоки и капуста.

Согласно данным украинской таможни, эмбарго на ввоз овощей и фруктов может стоить Польше до $9 млн в месяц. За последние восемь месяцев Украина импортировала из Польши сельскохозяйственных товаров на общую сумму более $69 млн.

Варшава также пригрозила заблокировать попытку Украины вступить в ЕС, если Киев продолжит поставлять своё зерно на рынок Польши. Кроме того, Варшава отвергла предложения по ввозу зерновых, которые Украина выдвинула Европейскому союзу.

Маровецкий 20 сентября заявил, что если украинские власти продолжат накалять конфликт вокруг поставок сельскохозяйственной продукции, Киев столкнётся с последствиями. Он подчеркнул, что в таком случае Варшава может расширить список запрещённых к ввозу с Украины товаров.