ДНР, 20 сентября, 2023, 15:22 — ИА Регнум. ВСУ оставили позиции у окраин села Старомайорского на времевском направлении, сообщил 20 сентября глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Global Look Press/Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency

«ВСУ бежали с окраин Старомайорского, при этом пропаганда противника уже успела несколько раз отчитаться, что они там наступают и имеют успех», — заявил он РИА Новости.

Рогов добавил, что героизм и упорство российских военных привели к тому, что украинские войска не только не продвинулись, но и оставили позиции.

Днём ранее он заявил, что на времевском направлении в Запорожской области российские военные продвинусь на дистанцию до километра, успешно проведя контратаки. Рогов уточнил, что российские военные прошли по лесопосадкам, пересечённой местности и взяли под контроль часть территории, которая была под боевиками ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, возвышенность Времевский выступ находится на стыке Запорожской области и ДНР. Как заявил Рогов 15 сентября, на этом участке группа украинских военных сдалась без боя в районе села Новомайорского.