Москва, 20 сентября, 2023, 15:09 — ИА Регнум. В России более чем в два раза выросло изготовление ключевых видов боевой техники, автомобилей, систем связи и средств радиоэлектронной борьбы и разведки. Об этом 20 сентября на заседании координационного совета по обеспечению потребностей вооружённых сил сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Он напомнил, что на прошедшем 19 сентября совещании военно-промышленной комиссии президент Владимир Путин отметил кратно увеличившийся выпуск востребованных образцов. Мишустин уточнил, что за первые восемь месяцев 2023 года он превысил показатели всего 2022 года.

Премьер-министр добавил, что правительство продолжает решать задачи по обеспечению потребностей вооружённых сил.

«В настоящее время все планы-графики выполняются в полном объёме, а в ряде случаев — со значительным опережением. В беспрецедентно сжатые сроки налажены сложные производственные процессы», ― указал Мишустин.

Глава правительства поручил руководителям всех уровней активнее внедрять передовые технологии и следить за качеством продукции, постоянно анализировать информацию по этому вопросу и получать обратную связь.

«От этого зависит не только реализация различных военных задач, но и жизнь и здоровье наших защитников», ― подчеркнул премьер.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в День оружейника 19 сентября заявил, что в текущем году предприятия военно-промышленного комплекса страны сохранили стабильный темп работы и кратно увеличили при этом выпуск по отдельным направлениям.

Путин заявил, что объём производства основных видов бронетехники вырос более чем в два раза. Он подчеркнул, что особенно востребованных средств поражения начали производить больше в три раза.

Также глава государства поручил уточнить объёмы новой госпрограммы вооружений на 2025–2034 годы, так как потребности российской армии в вооружениях, военной и специальной технике существенно увеличиваются в связи с СВО на Украине, антироссийскими санкциями и ростом численности Вооружённых сил. Путин предложил обсудить проблемы и принять по ним сбалансированные решения.

В мае премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ВПК существенно нарастил производство для нужд СВО почти по всем позициям и продолжит его наращивать. Тогда же министр обороны Сергей Шойгу поставил перед военными заводами задачи по дальнейшему наращиванию производства в рамках гособоронзаказа.

После этого Путин также поручил принять меры по увеличению выпуска продукции на оборонных предприятиях за счёт методов «бережливого производства».