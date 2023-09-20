Варшава, 20 сентября, 2023, 14:52 — ИА Регнум. Если украинские власти продолжат накалять конфликт вокруг поставок сельскохозяйственной продукции, Киев столкнётся с последствиями. Об этом 20 сентября в эфире телеканала Polsat news заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

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Он подчеркнул, что в таком случае Варшава может расширить список запрещённых к ввозу с Украины товаров.

«Предупреждаю власти Украины: если они будут обострять конфликт, мы добавим ещё продуктов к запрету на ввоз на территорию Польши», — сказал премьер.

Моравецкий подчеркнул, что Польша уважает все проблемы с украинской стороны, но намерена решительно отстаивать интересы польских фермеров и польского аграрного сектора.

Как отмечало ИА Регнум, отношения Польши и Украины в последнее время обострились. Одной из причин стал вопрос о запрете экспорта зерна с Украины в страны Восточной Европы.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что украинское зерно нельзя пускать на польские рынки. 12 сентября он выдвинул Еврокомиссии ультиматум о продлении запрета на ввоз в страну зерна с Украины. Он отметил, что если ЕК не продлит эту меру, то власти Польши сделают это сами.

Европейская комиссия 15 сентября не стала продлевать действие эмбарго на поставки украинского зерна. Несмотря на это, Варшава продлила ограничения на поставки зерна с Украины собственным решением.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что киевские власти не ожидали такого жёсткого решения со стороны соседней Польши по вопросу экспорта зерна. В ответ на это Украина на этой неделе введёт запрет на импорт ряда польской сельскохозяйственной продукции. Как уточнил замглавы министерства экономики Украины Тарас Качка, под эмбарго, в частности, попадут польские лук, помидоры, яблоки и капуста.

Согласно данным украинской таможни, эмбарго на ввоз овощей и фруктов может стоить Польше до девяти миллионов долларов в месяц. За последние восемь месяцев Украина импортировала из Польши сельскохозяйственных товаров на общую сумму более $69 млн.

Варшава также пригрозила заблокировать попытку Украины вступить в ЕС, если Киев продолжит поставлять своё зерно на рынок Польши.

Кроме того, Польша отвергла предложения по ввозу зерновых, которые Украина выдвинула Европейскому союзу.