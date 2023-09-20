Москва, 20 сентября, 2023, 14:32 — ИА Регнум. Российские военные с начала проведения специальной военной операции уничтожили более 12 тыс. танков и бронемашин ВСУ. Об этом сообщил на брифинге 20 сентября официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Максим Блинов/РИА Новости

«Уничтожены 475 самолётов, 249 вертолётов, 6 945 беспилотников, 438 зенитных ракетных комплексов, 12 009 танков и других бронемашин», — заявил военный.

Вместе с тем российские военные поразили в ходе боевых действий более тысячи боевых машин реактивных систем залпового огня, 6 462 артиллерийских орудия и 13 262 единицы спецтехники.

Как сообщало ИА Регнум, в июле министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что с начала проведения попыток контрнаступления ВСУ в зоне СВО Киев потерял около трёх тысяч единиц военной техники, среди которой 21 самолёт, 1244 танка и других бронемашин, 914 единиц спецтехники, 403 артиллерийских орудия и 483 беспилотника. В числе потерь 17 немецких танков Leopard, пять французских AMX и 12 американских бронемашин Bradley.

Позднее, в сентябре, глава Минобороны также сообщил о потерях в живой силе ВСУ. По его словам, с начала контрнаступления украинская армия потеряла свыше 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц вооружения. Шойгу уточнил, что благодаря грамотным действиям российских военных, за месяц удалось сбить 159 ракет американских РСЗО HIMARS, более тысячи дронов и 13 крылатых ракет.

Российские войска 5 сентября уничтожили британский танк Challenger 2 ВСУ в зоне СВО. Он находился в составе 82-й десантно-штурмовой бригады украинских войск. На кадрах ролика, появившегося в Сети в тот же день, виден подбитый горящий и дымящийся британский танк. Как оказалось, уничтожение Challenger 2 произошло впервые за 30 лет применения этой модели.