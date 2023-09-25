Москва, 25 сентября, 2023, 11:05 — ИА Регнум. В России практически не осталось сфер деятельности, где бы женщины не трудились наравне с мужчинами. Например, в электроэнергетике трудятся 36% женщин, в атомной энергетике — порядка 32%. Исследования показали, что каждый пятый стартап в агротехнологиях основан женщинами. В таких сегментах, как биотехнологии и селекционные технологии, женщинами основано более трети стартапов.

Agency-kaluga Малый бизнес

«Среди ИП и самозанятых доля женщин составляет 43%. Что касается коммерческих компаний, то почти 40% из них возглавляют женщины. Всё чаще предприятия, которыми руководят женщины, выходят на уровень международной торговли», — подчеркнула заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется по решению президента РФ Владимира Путина, всё больше представительниц прекрасного пола стремятся создать свое дело, придумать и развивать не просто интересный, но и преимущественно полезный для граждан бизнес. Программы и инициативы для развития женского предпринимательства, а также широкий выбор бесплатных услуг региональных центров поддержки бизнеса доступны женщинам и девушкам уже с 14 лет.

К примеру, Анна Билецкая — единственная в Сибири женщина-кузнец. Она долго искала «своё» дело: работала и аниматором, и экскурсоводом, а нашла себя — в кузнечном деле. Ковать начала по вечерам с 2012 года, случайно оказавшись в мастерской. Потом у неё появился «Музей истории, быта и кузнечного ремесла», который с огромным интересом посещают туристы.

«Пришла в кузницу, увидела просто наковальню и решила попробовать. На тот момент я работала секретарем-референтом», — вспоминает предпринимательница. В 2021 году проект «Цитадель мастеров Алтая Анны Билецкой» стал одним из победителей Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года» в области социального предпринимательства.

Многодетная мама из Уфы Римма Галина создала импортозамещающую продукцию «Зеленая Фабрика». В 2022 году многие зарубежные производители экопродукции ушли с рынка России и Римма решила сама изготавливать такие средства «с чистым и честным составом». Поводом стала аллергия и раздражение на коже у её детей. Проблема возникла после стирки их одежды синтетическими порошками.

«В составе бытовой химии из масс-маркета много вредных веществ. Так у меня и родилась идея научиться создавать гипоаллергенные средства самостоятельно. В 2022 году я прошла курсы по созданию экологичной химии для дома и натуральных косметических средств», — поделилась основательница бренда.

На старте Римма Галина воспользовалась государственной поддержкой. В 2022 году в Центре «Мой бизнес» Республики Башкортостан ей помогли зарегистрировать товарный знак «Зеленая Фабрика», создать сайт и разместить продукцию на маркетплейсах. Также уфимка прошла обучающий курс «PRO-бизнес».

«Кроме образовательных программ и тренингов, в Центре «Мой бизнес» Республики Башкортостан помогают разработать фирменный стиль и бизнес-план, зарегистрировать товарный знак, провести сертификацию продукции и многое другое», — отметил директор Агентства Республики Башкортостан по предпринимательству Вадим Утяшев.

Молодой предприниматель из Кирова Наталья Шалагинова создает скульптуры для российских парков аттракционов. С помощью господдержки кировского центра «Мой бизнес» расширяет производство и выбирает площадку для запуска новых цехов. К примеру, этим летом её стараниями в одном из московских парков развлечений появилась модель самолета, потерпевшего крушение в «Парке Юрского периода».

«Я являюсь активным участником обучающих программ. И, конечно, амбассадором центра «Мой бизнес». Мне удалось пройти обучающую программу «Сколково», чтобы в будущем выйти на международный рынок», — отметила предпринимательница.

Большое значение государство придает перезапуску программы «Мама-предприниматель» — масштабного проекта по развитию предпринимательства среди женщин с детьми или находящихся в декретном отпуске. Инициатива реализуется уже 10 лет в большинстве регионов России. За это время участие в ней приняли около 7000 женщин, для которых было проведено 255 тренингов. Победительницами стали 247 человек.

«Это уникальная программа получает новый старт. Мы зарегистрировали на министерство товарный знак программы, также нами был пересмотрен состав партнеров. Теперь это исключительно российские компании. Обновлен и образовательный компонент — появились модули по востребованным компетенциям. Будет развиваться программа онлайн-поддержки», — подчеркнула замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова. По её словам, неизменным остаётся формат проекта — это серия тренингов и грант на реализацию своих планов для победительницы каждого регионального этапа.

До конца года программа пройдет в 63 регионах, а в семи из них уже определены победительницы. Они получат гранты в размере 100 тыс. рублей.

К примеру, победительницей конкурса бизнес-проектов в Алтайском крае стала Диана Капустина. Она проработала идею по масштабированию бизнеса — мастерской по созданию аксессуаров премиум-сегмента, в том числе портмоне, ремней, документниц из натуральной кожи. «Все участницы «Мама-предприниматель» были близки по своим ценностям: мы мамы, у каждой есть любимое дело и желание в его развитии!» — рассказала конкурсантка. Грант она намерена потратить на покупку оборудования для автоматизации части производства.

В Челябинской области победу одержала Екатерина Шарова. Она занимается производством натуральной косметики из трав. «Сейчас благодаря гранту я смогу перенести производство в отдельное помещение и заняться сертификацией продукции, чтобы начать активные продажи», — поделилась Екатерина.

До конца 2023 года в планах программы «Мама-предприниматель» обучить формированию прибыльной идеи для бизнеса, финансовому планированию и реализовать свой проект не менее 1,5 тысячи участниц по всей стране. По результатам работы индивидуально и в группах участницы сформируют свои проекты и представят их экспертам.

Как сообщало ИА Регнум, федеральная программа «Мама-предприниматель» стала возможна благодаря Минэкономразвития при поддержке нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Матери, желающие начать своё дело, могут оставить заявку на сайте мамапредприниматель.рф. После нужно пройти собеседование и подготовить идею или бизнес-план. Во время обучения эксперты региональных центров «Мой бизнес» помогут разработать предложение, зарегистрировать бизнес, составить маркетинговую стратегию и найти единомышленниц. Лучшие проекты получают гранты по 100 тысяч рублей.