Москва, 20 сентября, 2023, 14:31 — ИА Регнум. Артиллерия и авиация «Западной» группировки войск Вооружённых сил России нанесли удары по 14-й, 32-й механизированным и 25-й воздушно-десантной бригадам ВСУ, уничтожив в том числе произведённый в США зенитный ракетный комплекс (ЗРК) M1097 «Avenger», сообщил 20 сентября на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Уничтожено свыше 65-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также зенитный ракетный комплекс M1097 Avenger производства США», — сказал он.

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