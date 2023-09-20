Москва, 20 сентября, 2023, 14:20 — ИА Регнум. За сутки Вооружённые силы Украины (ВСУ) на купянском и краснолиманском направлениях в зоне проведения спецоперации потеряли 135 военных. Об этом 20 сентября на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Представитель оборонного ведомства уточнил, что на краснолиманском направлении российские военные уничтожили до 70 украинских бойцов, две боевые машины пехоты, два пикапа и две гаубицы Д-30.

«На краснолиманском направлении грамотными и слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской и штурмовой авиации и огнём артиллерии отражены две атаки подразделений 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе населённого пункта Червоная Диброва ЛНР», ― доложил Конашенков.

Кроме того, российские военные нанесли удары по скоплению личного состава и военной техники 63-й механизированной бригады, 12-й бригады специального назначения и 5-й бригады нацгвардии Украины в районе Торского в ДНР и Серебрянского лесничества.

На купянском направлении украинская армия в ходе боёв потеряла свыше 65 бойцов. Также российские подразделения уничтожили зенитный ракетный комплекс M1097 Avenger американского производства, гаубицу M109A6 Paladin и две американские артиллерийские системы М777. Удары российская армия нанесла по живой силе и технике 14-й, 32-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах Загоруйковки, Ивановки а Харьковской области, Розовки и Берестового в ЛНР.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее, 19 сентября, подразделения российской армии в зоне СВО на краснолиманском и купянском направлениях уничтожили до 85 военнослужащих ВСУ.

Военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко 20 сентября сообщил, что потери среди личного состава Вооружённых сил Украины на купянском направлении значительно возросли.

По его словам, за истекшие сутки в госпиталях Харькова отметили резкий всплеск поступления тяжелораненых бойцов. Большая часть из них с позиций, находящихся южнее Купянска. Предположительно, это последствия ракетно-бомбовых ударов ВКС России, добавил подполковник.