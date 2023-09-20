Путин заявил, что надеется на перевод конфликта в Карабахе в мирное русло
Посёлок Стрельна, Санкт-Петербург, 20 сентября, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Россия работает со всеми сторонами конфликта в Нагорном Карабахе, чтобы перевести его в мирной русло, заявил президент Владимир Путин 20 сентября на встрече с главой МИД Китая Ван И в Стрельне.
Айк Арутюнян/РИА Новости
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«Мы в очень тесном контакте со всеми сторонами конфликта — и властями в Ереване, в Степанакерте и в Баку. Надеюсь, что мы сможем добиться деэскалации и перевода решения этой проблемы в мирное русло», — сказал он.
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