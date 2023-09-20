Москва, 20 сентября, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Потери ВСУ на четырёх направления в зоне СВО — донецком, южнодонецком, херсонском и запорожском — за сутки составили 405 военных, сообщил 20 сентября на брифинге официальный представитель Минобороны РФ геренал-лейтенант Игорь Конашенков.

Александр Река/ТАСС Работа экипажа танка Т-90М ВС России в зоне СВО

На донецком направлении российские военные отразили пять атак ВСУ в районах сёл Клещеевка и Весёлое и посёлка Химик в ДНР.

«Потери противника составили до 175-ти украинских военнослужащих, танк, боевая бронированная машина и три пикапа», — сообщил Конашенков.

В ходе контрбатарейной борьбы российские военные уничтожили самоходную гаубицу М109 Paladin американского производства, САУ Krab производства Польши, гаубицу Д-30 и боевую машину РСЗО «Смерч» украинской армии.

На южнодонецком направлении потери ВСУ составили 135 военных, на запорожском — 35 и на херсонском — 60.

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