Севастополь, 20 сентября, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что российская ПВО отразила ракетную атаку на Севастополь. Ранее 20 сентября сообщалось, что ВСУ предприняли попытку атаковать Крым беспилотниками.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Так, днём Развожаев написал в соцсетях, что средства ПВО сработали в Верхнесадовом и в Каче. На тот момент предполагалось, что атака осуществлялась дронами.

Позднее губернатор уточнил, что это был ракетный удар ВСУ.

«Информация по возможным повреждениям от упавших частей сбитых ракет и пострадавшим уточняется. Все оперативные службы работают», — указал он в Telegram-канале.

Киев регулярно предпринимает попытки атаковать территории России, а также захватить Крым. Власти полуострова отмечали, что он надёжно защищён и в случае агрессии Украина получит жёсткий ответ.

10 сентября замсекретаря Совета Безопасности России Юрий Коков отметил, что из-за провалов на фронте Киев усилил террористическую активность в России. Он указал, что режим Зеленского полностью игнорирует нормы международного права, пользуясь поддержкой Вашингтона, и украинские власти фактически выступают субъектом терроризма на государственном уровне.