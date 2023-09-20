Москва, 20 сентября, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что видит результаты успешного визита в Россию председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом он заявил 20 сентября на встрече с членом политбюро ЦК Компартии Китая, главой МИД КНР Ван И.

Алексей Майшев/POOL/ТАСС Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

Упоминая о визите Си Цзиньпина в Россию, который состоялся в марте этого года, Путин отметил, что переговоры принесли свои плоды, визит оказался очень продуктивным.

«Он дал хороший импульс развитию двусторонних связей», — сказал Путин.

Президент добавил, что и Москва, и Пекин выступают за формирование многополярного мира, а за не мира, основанного «на каких-то правилах». Эти правила, которых никто не видел, меняются каждый день под влиянием тех, кто их выдумал.

Как сообщало ИА Регнум, 20–22 марта Си Цзиньпин побывал в России с визитом. Это была первая после его переизбрания президентом на Всекитайском собрании народных представителей международная встреча.

В Москве он провёл ряд встреч. С президентом Путиным Си Цзиньпин встречался и в официальном, и в неофициальном форматах. Глава Китая пригласил президента России побывать с визитом в КНР.

Путин, комментируя эти встречи, в апреле на переговорах с министром обороны Китая Ли Шанфу назвал очень результативным визит Си Цзиньпина. Путин рассказал китайскому гостю, что с Си Цзиньпином обсуждал широкий круг вопросов, в том числе в оборонной сфере и в экономике.

На Восточном экономическом форуме 12 сентября Путин заявил на встрече с вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гоцином, что дружба с Си Цзиньпином помогает развитию связей Москвы и Пекина.