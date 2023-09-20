Посёлок Стрельна, Санкт-Петербург, 20 сентября, 2023, 14:08 — ИА Регнум. Россия контактирует со всеми сторонами конфликта в Нагорном Карабахе, чтобы добиться деэскалации конфликта и защитить мирных жителей, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой МИД Китая Ван И в Стрельне.

Александр Рюмин/ТАСС

«Мы в очень тесном контакте со всеми сторонами конфликта и властями в Ереване, в Степанакерте и в Баку. Надеюсь, что мы сможем добиться деэскалации и перевода решения этой проблемы в мирное русло», — сказал Путин.

Президент добавил, что российские миротворцы в Карабахе делают всё, чтобы защитить мирное население. Они также ведут работу со всеми сторонами конфликта.

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