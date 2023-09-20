Севастополь, 20 сентября, 2023, 15:08 — ИА Регнум. В составе подразделений ВМФ России существуют подразделения, специализирующиеся на постановке завес и маскировке кораблей в пункте базирования. Применение таких средств позволяет обманывать беспилотники противника и даже крылатые ракеты, пояснил ИА Регнум военный эксперт Максим Тумбарцев.

Лев Федосеев/ТАСС

Так он прокомментировал сообщение губернатора Севастополя Михаила Развожаева о том, что в Южной бухте используются табельные средства аэрозольной маскировки для прикрытия гражданских и военных объектов.

Аналогичные средства уже применялись для маскировки военных объектов в ходе предыдущих атак со стороны Украины.

«В составе ВМФ существуют подразделения радиационной, химической и биологической защиты, которые как раз на этом специализируются. Раньше такие учения проходили только на Северном флоте, но теперь, видимо, опыт используется на Черноморском», — отметил Тумбарцев.

Основная «рабочая лошадка» таких подразделений — машина постановки завес ТДА-2К, пояснил эксперт.

«Создаётся облако, которое затрудняет наведение как по оптическому, так и по лазерному каналу, — рассказал Тумбарцев. — Аэрозольная маскировка применяется для обеспечения скрытности кораблей при выходе из пунктов базирования или их перемещения внутри бухты. Если мы говорим про атаку беспилотников, то завеса маскирует перемещение кораблей и даёт ПВО время уничтожить дроны противника».

Об эффективности средств аэрозольной и дымовой маскировки пока преждевременно говорить, поскольку такой способ защиты от БПЛА применяется впервые, отметил военный эксперт.

Однако использование подобных машин в любом случае может осложнить действия ВСУ. В частности, дымовая завеса может обмануть даже «умные» ракеты Storm Shadow/SCALP EG, которые применяются украинской авиацией для ударов по Крыму, подчеркнул Тумбарцев.

Ракета движется по траектории полуавтономно, на бреющем полете. Ориентирование происходит по GPS и картографированию местности в районе цели. Приблизившись к цели, ракета набирает высоту, чтобы увеличить поле зрения и улучшить проникающую способность. Непосредственно перед ударом происходит процесс сопоставления сохранённого изображения цели с тем, что видит её инфракрасная камера. И только затем ракета «ныряет» в цель.

«И здесь, теоретически, постановка аэрозольных завес должна помочь «обмануть» ракету. Она не сможет сопоставить заложенные данные и картинку с камеры, из-за чего может произойти отклонение от цели», — объяснил Максим Тумбарцев.

ВСУ 20 сентября попытались атаковать Севастополь ракетами. Как сообщил Развожаев, сработала ПВО.

Ранее, 17 сентября, Минобороны распространило информацию о двух сбитых над юго-западом Крыма беспилотниках ВСУ самолётного типа. Комментируя это сообщение, Развожаев уточнил, что обломки дрона упали на ферму на Северной стороне (район на северном берегу Севастопольской бухты). В результате никто не пострадал и не произошло разрушений, подчеркнул губернатор.

Как ранее сообщало ИА Регнум, бойцы ВС России, действующие в районе проведения спецоперации, начали получать новые дымовые гранаты. Использование средств постановки завес должно позволить замаскировать пехотные подразделения и военную технику от дронов противника. Разработка и применение средств постановки дымовых и аэрозольных завес на флоте и в сухопутных войсках стало ответом на применение ВСУ беспилотников различных типов как на фронте, так и против объектов на российской территории.