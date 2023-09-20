Москва, 20 сентября, 2023, 14:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить Китай. Об этом глава государства заявил 20 сентября в ходе встречи с министром иностранных дел КНР Ван И, которая проходит в Константиновском дворце в Стрельне.

«Конечно, я с удовольствием принял приглашение председателя Китайской Народной Республики посетить Китай в октябре этого года», ― сказал российский лидер.

Визит Путина пройдёт в рамках форума «Один пояс ― один путь». Российский лидер подчеркнул, что идеи форума полностью соответствуют интересам России, интегрируют российские идеи о создании большого евразийского пространства.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июля помощник президента по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин получил приглашение посетить Китай и намерен это сделать в октябре 2023 года. В мае 2023 года секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Пекин пригласил президента России на форум «Один пояс — один путь».

Путин 1 сентября анонсировал встречу с Си Цзиньпином. Российский лидер заявил, что они с китайским лидером считают друг друга друзьями, потому что делают многое для развития двусторонних отношений. В ходе встречи предполагается обсудить в том числе развитие гуманитарных контактов, отметил глава государства.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 5 сентября заявил, что возможные даты встречи лидеров двух стран согласовываются на разных уровнях.

Путин 12 сентября во Владивостоке на полях Восточного экономического форума заявил, что отношения между Россией и Китаем вышли на беспрецедентный исторический уровень и совместная работа стран будет продолжена и дальше.

Секретарь Совбеза Николай Патрушев 19 сентября сообщил, что российская сторона рассчитывает на обстоятельные двусторонние переговоры Путина и Си Цзиньпина в Пекине в октябре. Он подчеркнул, что Москва настроена на укрепление российско-китайских отношений, стратегического взаимодействия, которое основано на взаимной поддержке на международной арене.