Калуга, 20 сентября, 2023, 14:29 — ИА Регнум. Уголовное дело возбудили в отношении сотрудников ДПС, оформлявших факт ДТП с участием судьи Калужского районного суда Евгении Князевой.

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СК возбудил уголовное дело по статье «Служебный подлог» (ч. 2 ст. 292 УК РФ) в отношении двух инспекторов, задержавших 1 мая 46-летнюю судью, устроившую ДТП в Калуге. Женщина не справилась с управлением авто и врезалась в дом.

При этом приехавшие на место полицейские заметили у неё признаки алкогольного опьянения. Сама ныне экс-судья проявляла агрессию и оскорбляла правоохранителей.

Однако, по версии следствия, сотрудники ДПС неправильно провели освидетельствование на алкогольное опьянение. Князева отделалась дисциплинарным взысканием. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

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«По материалам следствия, сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по г. Калуге 43-летний капитан и 34-летний лейтенант полиции при оформлении ДТП внесли в акт освидетельствования на состояние алкогольного опьянения 46-летней гражданки заведомо ложные сведения об участии в нём двух понятых, которые в действительности при освидетельствовании не присутствовали», — рассказал собеседник агентства.

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Специалисты провели экспертизу подписей понятых в протоколе и пришли к выводу, что они поддельные. После этого в ведомстве начали служебную проверку.

46-летняя Евгения Князева — бывший Федеральный судья Калужского районного суда и член квалификационной коллегии судей Калужской области. Она была назначена на должность в апреле 2012 года и занималась рассмотрением гражданских и административных дел. Весной 2023 года Евгения Князева получила широкую известность, устроив в центре Калуги резонансное ДТП. 1 мая Евгения Князева на своём автомобиле Toyota RAV-4 снесла дорожный знак, повредила два припаркованных во дворе автомобиля, а затем врезалась в жилой дом на улице Билибина. По всем признакам Князева находилась в состоянии алкогольного опьянения и вела себя соответствующе. Евгения с трудом держалась на ногах. Очевидцы происшествия засняли женщину на видео и вызвали на место происшествия сотрудников ГИБДД. Их автомобилистка встретила оскорблениями, посылала инспекторов «на три буквы» и даже попыталась скрыться с места ДТП. Но была задержана. Через месяц после аварии Князева покинула пост судьи Калужского районного суда.