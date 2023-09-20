Воронеж, 20 сентября, 2023, 13:36 — ИА Регнум. В Сети опубликовали видео с места авиапроисшествия с участием истребителя Су-24 в Воронежской области. Кадры обнародовал Telegram-канал «112».

Кадр из виде

Уточняется, что самолёт упал в Каширском районе региона.

На кадрах видно, что истребитель упал на сельскохозяйственном поле, в небо поднимается столб дыма. Обломки воздушного судна почти полностью выгорели.

Как сообщало ИА Регнум, самолёт Су-34 упал в Воронежской области около 10:00 мск 20 сентября. По данным Минобороны, он потерпел аварию при выполнении планового учебно-тренировочного полёта.

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Двое пилотов истребителя успели катапультироваться, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Экипаж эвакуировали на аэродром базирования.

Самолёт упал вдали от населённых пунктов в посёлке Колодезном. На земле разрушений нет. Полёт выполнялся без боекомплекта. Причиной аварии стал отказ стойки шасси у истребителя. После этого начался сильный пожар.