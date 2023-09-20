Появились кадры с места падения Су-34 под Воронежем
Воронеж, 20 сентября, 2023, 13:36 — ИА Регнум. В Сети опубликовали видео с места авиапроисшествия с участием истребителя Су-24 в Воронежской области. Кадры обнародовал Telegram-канал «112».
Уточняется, что самолёт упал в Каширском районе региона.
На кадрах видно, что истребитель упал на сельскохозяйственном поле, в небо поднимается столб дыма. Обломки воздушного судна почти полностью выгорели.
Как сообщало ИА Регнум, самолёт Су-34 упал в Воронежской области около 10:00 мск 20 сентября. По данным Минобороны, он потерпел аварию при выполнении планового учебно-тренировочного полёта.
Двое пилотов истребителя успели катапультироваться, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Экипаж эвакуировали на аэродром базирования.
Самолёт упал вдали от населённых пунктов в посёлке Колодезном. На земле разрушений нет. Полёт выполнялся без боекомплекта. Причиной аварии стал отказ стойки шасси у истребителя. После этого начался сильный пожар.