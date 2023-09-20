Ереван, 20 сентября, 2023, 13:34 — ИА Регнум. Протестующие начали собираться у здания правительства в Ереване после сообщений о договорённости в Карабахе, сообщил 20 сентября корреспондент РИА Новости.

Александр Патрин/ТАСС

«Жители Еревана собираются у здания правительства после сообщений о договоренности по Карабаху», — говорится в сообщении.

По сообщению корреспондента с места событий, протестующие ещё не полностью заполнили площадь Республики, но люди всё прибывают. С раннего утра перед зданием правительства дежурят полицейские. Стычек и конфликтов между протестующими и полицией не наблюдается, отметил журналист.

Участники стихийной акции протеста, начавшейся в Ереване 19 сентября возле здания правительства Армении, потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Поводом для протеста стало обострение ситуации в Карабахе. Протестующие скандировали: «Никол — предатель!»

Протест на центральной площади Еревана перерос в стычки с полицией 19 сентября. Участники акции попытались прорвать полицейский кордон вокруг здания правительства. Полиция выставила оцепление у здания кабмина. После этого протестующие начали бросать в правоохранителей пластиковые бутылки.

Азербайджан начал 19 сентября боевые действия на территории Карабаха, объявив, что предпринимает «антитеррористические меры». После этого в Армении заявили, что страна ни в коем случае не должна вмешиваться в конфликт в Нагорном Карабахе, как бы её к этому не склоняли. При этом премьер Армении осудил начало боевых действий Азербайджаном.

Позже Никол Пашинян заявил, что Армения не является стороной конфликта. Он призвал вмешаться в ситуацию Совбез ООН и российских миротворцев. При этом в октябре 2022 года Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, в которой Нагорный Карабах относится к территории Азербайджана.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обвинения Армении в адрес миротворцев в Карабахе, отметил, что они не имеют оснований. Он напомнил про решение Пашиняна признать регион частью Азербайджана.

В Минобороны России 20 сентября заявили, что при посредничестве российских миротворцев в Карабахе удалось достичь договорённости о полном прекращении боевых действий между Азербайджаном и представителями непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Время прекращения боевых действий назначили на 13:00 20 сентября. О согласии на прекращение огня сообщили и в Карабахе, и в Азербайджане.

В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении к народу 20 сентября заявил, что Ереван принял к сведению, что руководство Нагорного Карабаха согласилось на условия Азербайджана сложить оружие и расформировать вооружённые силы республики для прекращения боевых действий. Он отметил снижение интенсивности боёв в регионе, а также подчеркнул, что Армения не участвовала в переговорах между Степанакертом и Баку.