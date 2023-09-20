Балашиха, Московская область, 20 сентября, 2023, 13:30 — ИА Регнум. Число пострадавших при взрыве газа в доме в Балашихе увеличилось до 11 человек, сообщили 20 сентября в медицинских службах.

Максим Григорьев/ТАСС

«В результате взрыва пострадали 11 человек, один из них госпитализирован, 10 помощь получают амбулаторно», — говорится в сообщении ТАСС.

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Как сообщало ИА Регнум, взрыв газа произошёл 20 сентября в жилом доме в Балашихе, обрушились два этажа. С места ЧП эвакуировали 170 человек, спасли пожилую женщину. Через несколько часов во время спасательных работ произошло повторное обрушение, под завалами оказались сотрудники МЧС. Позднее стало известно, что количество погибших при взрыве людей увеличилось до четырёх, медицинская помощь потребовалась семи пострадавшим. Глава Московской области Андрей Воробьёв прибыл на место происшествия, следователи начали обыски в офисах управляющей и газовой компаний.