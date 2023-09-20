Белгород, 20 сентября, 2023, 13:13 — ИА Регнум. Местный житель погиб при повторном обстреле села Максимовка в Белгородской области, ещё один мужчина получил осколочные ранения, сообщил 20 сентября в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

РИА Новости/Михаил Пархоменко

«Повторный обстрел села Максимовка Шебекинского городского округа унёс жизнь мирного жителя», — говорится в сообщении.

Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего. Как уточнил губернатор, мужчина в момент прилёта снаряда проезжал на машине по трассе. От полученных ран он погиб на месте.

По словам главы области, ещё один мужчина пострадал, когда двигался по трассе в момент обстрела. У пострадавшего осколочные ранения брюшной полости и верхних конечностей. Пострадавшего доставили в городскую больницу №2 города Белгорода.

Кроме того, в результате обстрела повреждения получили два жилых дома, два автомобиля и остановочный комплекс.

Гладков 20 сентября сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) из ствольной артиллерии обстреляли село Максимовка. По словам губернатора, прямое попадание зафиксировали в частный жилой дом. В результате пострадала женщина, хозяйка дома. У пострадавшей контузия, но от госпитализации она отказалась. Также незначительные повреждения получил ещё один жилой дом. Помимо этого, повреждена линия электропередачи, под отключение попали три населённых пункта.