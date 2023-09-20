Севастополь, 20 сентября, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны сбили беспилотники в районе Севастополя, сообщил 20 сентября губернатор Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В результате работы средств ПВО в Верхнесадовом и в Каче, по предварительным данным, упали сбитые БПЛА», — сообщил Развожаев.

Оба беспилотника ПВО сбили в Нахимовском районе. В результате никто не пострадал. В селе Верхнесадовом произошло небольшое возгорание травы.

В посёлке Кача дрон упал на территории виноградников, где также загорелась трава. На место происшествия прибыли оперативные службы, отметил глава Севастополя.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября Минобороны распространило информацию о двух сбитых над юго-западом Крыма беспилотниках ВСУ самолётного типа.

Комментируя эту информацию, Развожаев отметил, что обломки дрона упали на ферму на Северной стороне. В результате никто не пострадал и не произошло разрушений.