Вашингтон, 20 сентября, 2023, 13:24 — ИА Регнум. Украина фактически начала угрожать гражданам США, выступающим против продолжения финансирования ВСУ, внося их в базу сайта «Миротворец», заявил в опубликованной 20 сентября статье обозреватель издания The American Conservative Девлин Брэдли.

РИА Новости/ Павел Бедняков

«Пока Конгресс спорит, следует ли включать больше средств для Украины в резолюцию о финансировании американского правительства, неправительственная организация, связанная с украинскими властями, добавляет американских граждан в публичный список», — говорится в статье.

Брэдли отметил, что на сайте «Миротворец» призывают к возмездию в том числе в отношении тех, кто выступает за прекращение конфликта на Украине. В качестве примера он привёл старшего редактора консервативного новостного сайта Human Events Джека Пособца. Его на сайте назвали антиукраинским пропагандистом, провокатором и инициатором информационных спецопераций в пользу Кремля.

Журналист отметил, что в базу «Миротворца» также включали папу Римского Франциска. Брэдли назвал это расстрельным списком и не исключил, что к его созданию могли подтолкнуть США.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2022 года в базу «Миротворца» внесли американского предпринимателя Илона Маска, когда его компания SpaceX отказалась оплачивать украинским властям интернет Starlink.

В марте 2023 года в список внесли журналиста американского телеканала NBC Кира Симмонса. Это сделали после его репортажа про Крым. Журналиста обвинили в покушении на госграницу Украины и в участии в российской пропаганде.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Вашингтон долгое время покровительствовал работе «Миротворца». Она не исключила, что к созданию этого сайта причастен Госдеп.