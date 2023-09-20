Москва, 20 сентября, 2023, 12:49 — ИА Регнум. Российский миротворческий контингент продолжает выполнять свои функции в Нагорном Карабахе в обострившихся условиях. Об этом 20 сентября заявили в Министерстве обороны России.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

В ведомстве добавили, что миротворцы оказывают всю возможную помощь мирному населению Нагорного Карабаха. В настоящее время в базовом лагере миротворцев, где расположен и медицинский отряд, находится 2261 гражданское лицо, из них 1049 детей.

«Командование российским миротворческим контингентом находится в тесном контакте на надлежащем уровне с азербайджанской и армянской сторонами, представителями Нагорного Карабаха», ― говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram-канале.

Также в министерстве подчеркнули, что обсуждается недопущение кровопролитие, соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения, а также обеспечение безопасности российского миротворческого контингента.

Как сообщало ИА Регнум, Россия развернула миротворческий контингент вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией, в соответствии с подписанным 9 ноября 2020 года трёхсторонним заявлением президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении о прекращении огня.

В Нагорном Карабахе 19 сентября начались бои. Минобороны Азербайджана заявило, что проводит «антитеррористические мероприятия». Позже в республике заявили, что близки к выполнению основных задач. МИД Азербайджана потребовал вывести из Карабаха армянских военных и распустить руководство непризнанной республики.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что информацию о начале боевых действий в Нагорном Карабахе довели до российских миротворцев за несколько минут до их начала. Никаких заблаговременных уведомлений с азербайджанской стороны сделано не было.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван ожидает от российских миротворцев действий для стабилизации ситуации в Карабахе.

Российские миротворцы организовали эвакуацию мирного населения Нагорного Карабаха из наиболее опасных районов и оказание медпомощи пострадавшим. В течение дня 19 сентября эвакуировали 469 человек, включая 185 детей. Медицинские работники оказали помощь девяти раненым гражданам, в том числе четырём детям.

Командование миротворцев России призвало стороны конфликта в Нагорном Карабахе немедленно прекратить огонь, а также к деэскалации и продолжению переговоров. 20 сентября власти Нагорного Карабаха приняли решение прекратить огонь. Договорённости о полном прекращении боевых действий достигли при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе. Военные действия прекращаются с 13:00 20 сентября.