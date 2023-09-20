Москва, 20 сентября, 2023, 12:45 — ИА Регнум. Глава рабочей группы по вопросам спецоперации, первый вице-спикер Совфеда и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил 20 сентября, что в новом седьмом докладе президенту страны Владимиру Путину предложили автоматически продлевать бойцам в зоне СВО срок паспортов на период службы.

Сергей Савостьянов/ТАСС

«Очередной доклад направлен президенту. По итогам августа фиксируем снижение числа обращений по непредставлению отпусков мобилизованным, проблемам с банками и отсрочкам по здоровью», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что увеличилось число обращений о сложностях с оформлением статуса участника боевых действий. Вместе с тем глава рабочей группы сообщил о работе над вопросами отсрочки по уходу за иждивенцами, выплат льгот семьям участников спецоперации и соцадаптации мобилизованных. Одной из последних инициатив группы стало внесение в Госдуму законопроекта о присвоении статуса «социальный предприниматель» организациям, которые будут трудоустраивать ветеранов боевых действий.

Помимо этого Путину предложили предоставлять военным право бесплатного проезда к местам прохождения врачебной комиссии и обратно, наделить работников частных охранных организаций правом противодействия беспилотникам, закрепить отдельные льготы для участников СВО и их детей при поступлении в образовательные учреждения и автоматически продлевать действие паспортов на срок военной службы. Также предлагается проработать вопросы поощрения оказывающих первую помощь бойцам медиков и организации выдачи удостоверений участников боевых действий в филиалах фонда «Защитники Отечества».

Как сообщало ИА Регнум, в марте Путин поручил Минобороны, Росгвардии и другим силовым ведомствам обеспечить участникам СВО не менее 14 дней отпуска раз в шесть месяцев. Необходимое для проезда к месту использования отпуска и обратно время не включается в дни отпуска. Позднее, 20 июля, в приветствии к проходившему в Москве первому форуму ветеранов боевых действий СВО президент заявил о важности включения ветеранов в активную общественную деятельность и создания для этого всех условий. При этом отмечалось, что они уже участвуют в реализации социальных, волонтёрских и благотворительных проектов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 25 августа заявил, что российское общество категорически осуждает проявления неуважения к ветеранам СВО. Он отметил, что дополнительные меры воздействия не нужны, потому что нетерпимость к таким поступкам в обществе абсолютная. Напротив, по его словам, что касается заботы о ветеранах, она существует на разных уровнях власти и президент всегда поднимает вопросы, связанные с этой темой.