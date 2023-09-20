Балашиха, Московская область, 20 сентября, 2023, 12:49 — ИА Регнум. Спасателей, участвующих в разборе завалов частично обрушившегося дома в Балашихе, вывели из здания из-за угрозы нового обрушения, сообщило 20 сентября МЧС.

РИА Новости/Кирилл Каллиников

Вопрос, как проводить дальнейшие аварийно-спасательные работы, решают в оперативном порядке.

Глава Московской области Андрей Воробьёв прибыл на место ЧП и поговорил с жителями пострадавшего и соседнего домов.

«Будем адресно работать с каждым. Пока людей разместили в местном ДК, организовали горячий чай и сухой паёк», — сообщил губернатор.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3834268" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Обрушение Балашиха

Как сообщало ИА Регнум, двое спасателей погибли при разборе завалов дома в Балашихе, где утром 20 сентября произошёл взрыв газа. Они погибли при повторном обрушении.

Под завалами находятся женщина и пятилетняя девочка. Взрыв прогремел в 08:25 мск. В результате погибли четыре человека и семь получили травмы. Четверых спасателей, оказавшихся под завалами, передали врачам.

С места ЧП эвакуировали 170 человек, спасли пожилую женщину.

В связи со случившимся Следственный комитет возбудил уголовное дело о не отвечающем требованиям безопасности оказании услуг — статья 238 УК РФ.