Балашиха, Московская область, 20 сентября, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Двое спасателей МЧС погибли при повторном обрушении конструкций дома в Балашихе, где произошёл утром взрыв газа. Об этом сообщили в МЧС. Также отмечается, что ещё четверо спасателей пострадали.

РИА Новости/Кирилл Каллиников

Всего при обрушении плиты под завалами оказались шесть сотрудников МЧС.

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Взрыв газа в девятиэтажном доме в подмосковной Балашихе прогремел утром 20 сентября. В результате взрыва в квартире на четвёртом этаже оказались разрушены перекрытия и несколько квартир на третьем, четвёртом и пятом этажах. Сотрудники МЧС приступили к разбору завалов. Однако в момент, когда спасатели пробирались к женщине с ребёнком, которые находились под завалами в районе третьего этажа, произошло повторное обрушение конструкций дома.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.