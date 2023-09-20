В Кремле заявили, что эпидситуация не должна мешать учёбе и работе
Песков заявил, что эпидситуация не должна мешать учёбе и работе
Москва, 20 сентября, 2023, 12:28 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация не должна влиять на работу и учёбу. Регионы реализуют свои меры на фоне сезонной заболеваемости, сообщил 20 сентября на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости/Кирилл Брага
В ситуации роста заболеваемости нужно нормально жить. Не исключено, что президент поднимет вопрос масочного режима.
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