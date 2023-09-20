Москва, 20 сентября, 2023, 12:24 — ИА Регнум. Ретейлер «Детский мир» завершил реорганизацию бизнеса, о которой компания объявила в ноябре 2022 года. Об этом 20 сентября сообщили в пресс-службе компании.

РИА Новости/Евгений Биятов

Одной из причин нововведений назвали трудности, которые испытывали иностранные инвесторы с голосованием на общих собраниях.

Уточняется, что компания выкупила 58,26% акций у миноритариев. Эту долю консолидировало дочернее общество «ДМ-Финансовые активы» ― одно из юрлиц «Детского мира», которое участвовало в добровольной оферте.

Далее компания намерена провести обязательный выкуп акций.

Ретейлер отметил, что после завершения обязательного предложения ПАО «Детский мир» могут ликвидировать и акционеры, не продавшие акции, смогут получить его имущество. Компания обратила внимание, что ликвидационная стоимость, которую получат акционеры в этом случае, может быть ниже цены акций, приобретаемых в рамках обязательного предложения.

Как сообщало ИА Регнум, в июле стало известно, что компания из Швеции H& M Group ищет покупателя для своих активов на территории России. По данным источников, шведский ретейлер продаёт права аренды на примерно 170 магазинов в 65 российских городах, срок действия которых как минимум до 2030-х годов. Также компания намерена продать распределительный центр площадью около 58 тыс. кв. м, а также запасы товаров на 30 недель общей стоимостью не менее $210 млн.

В январе 2023 года о намерении продать свой бизнес в России заявил один из крупнейших в мире ретейлеров спортивных товаров, французская компания Decathlon. В сентябре Минпромторг сообщил, что сделка по продаже активов уже одобрена правительственной комиссией. В ведомстве добавили, что магазины Decathlon начнут открываться до конца 2023 года после завершения продажи новому владельцу.