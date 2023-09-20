Балашиха, Московская область, 20 сентября, 2023, 12:16 — ИА Регнум. Троих спасателей, оказавшихся под завалами в Балашихе на месте взрыва газа, спасли и передали медикам, сообщили 20 сентября в пресс-службе МЧС РФ.

РИА Новости/ Кирилл Каллиников

«Троих спасателей извлекли из-под завалов и передали медикам», — сообщили в ведомстве.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3834262" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Пожилую женщину вызволили спасатели из-под завалов в Балашихе

Как сообщало ИА Регнум, спасатели оказались под завалами здания, пострадавшего от взрыва газа на улице Октябрьской в Балашихе. Взрыв газа произошёл в 08:25 мск, в доме обрушились два этажа.

На место ЧП выехали сотрудники МЧС, начался разбор завалов. Спасатели эвакуировали 170 человек. Под завалами остались женщина и ребёнок, спасли пенсионерку.

Во время аварийно-спасательных работ повторно обрушились перекрытия дома.

В результате взрыва газа в Балашихе погибли четыре человека, пострадали ещё семь. По факту ЧП СК РФ возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ.