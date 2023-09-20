Москва, 20 сентября, 2023, 12:14 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам 20 сентября, что не владеет информацией о достигнутых конфликтующими сторонами в Нагорном Карабахе договорённостей о полном прекращении боевых действий с часу дня.

РИА Новости/ Валерий Мельников

«Ничего не могу сказать на этот счёт», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что в Карабахе постоянно осуществляются контакты.

Информация о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября 2023 года поступила от Sputnik Армения.

В Нагорном Карабахе 19 сентября начались бои. Минобороны Азербайджана заявило, что проводит «антитеррористические мероприятия». Позже в республике заявили, что близки к выполнению основных задач. МИД Азербайджана потребовал вывести из Карабаха армянских военных и распустить руководство непризнанной республики.

В свою очередь Армения осудила действия Азербайджана, назвав их масштабной агрессией. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что военных армянской армии в Нагорном Карабахе нет и что Баку провоцирует Ереван к срыву договорённостей.

Минобороны Азербайджана 20 сентября заявило об успешном продолжении локальных антитеррористических действий в Карабахе.

В российском оборонном ведомстве заявили 20 сентября, что миротворцы эвакуировали из наиболее опасных районов Нагорного Карабаха более 2000 человек, в том числе 1049 детей. Также врачи — специалисты медицинского отряда специального назначения оказывают помощь жителям, получившим ранения.