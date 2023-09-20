Москва, 20 сентября, 2023, 12:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не будет опускаться до уровня президента США Джо Байдена и не станет оскорбительно выражаться в адрес коллег, заявил 20 сентября журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Вы знаете, что наш президент никогда до такого уровня не опускается — до уровня личных оскорблений в адрес своих коллег. У него, безусловно, есть личное мнение о подобной стилистике высказываний и заявлений», — сказал Песков.

Официальный представитель Кремля также указал на то, что Путина поддерживает подавляющее большинство жителей России и подобного результата у Байдена не было за всю политическую карьеру.

Как сообщало ИА Регнум, Байден попытался оскорбить Путина, назвав его «диктатором», выступая в бродвейском театре в Нью-Йорке на мероприятии по сбору средств на свою предвыборную кампанию.

Он и ранее допускал недипломатичные выражения в адрес российского лидера. В марте 2022 года американский президент назвал Путина «смертоносным диктатором» и «чистейшим бандитом».

Президент России в ответ на заявления Байдена пожелал тому здоровья и ответил детской шуткой: «Кто так обзывается, тот сам так называется».