Балашиха, Московская область, 20 сентября, 2023, 11:58 — ИА Регнум. Количество людей, погибших 20 сентября при взрыве газа в Балашихе, увеличилось до четырёх, сообщил Telegram-канал «112».

РИА Новости/Кирилл Каллиников

«Число погибших при взрыве в Балашихе возросло до четырёх человек», — сообщил канал.

Уточняется, что медицинская помощь потребовалась семи пострадавшим.

Как сообщало ИА Регнум, МЧС проинформировало о трёх погибших и четверых пострадавших. Девятиэтажный дом в Балашихе после взрыва газа частично обрушился в 08:25 мск, а затем снова — уже во время работ по разбору завалов.

После повторного обрушения под завалами оказались трое спасателей. Кроме того, под завалами находятся женщина и ребёнок. Пожилую женщину спасатели достали из-под завалов, к медикам она шла самостоятельно.