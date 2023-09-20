Москва, 20 сентября, 2023, 11:56 — ИА Регнум. Создатель образа «Дяди Стёпы», заслуженный художник РСФСР Герман Мазурин умер в возрасте 91 года. Это произошло 19 сентября в одной из московских больниц, куда его госпитализировали после падения в собственной квартире. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

РИА Новости/ Герман Мазурин Художник-иллюстратор Герман Мазурин

«91-летний мужчина скончался в больнице. 23 июля его доставили на скорой помощи после падения в квартире. У него были диагностированы открытая черепно-мозговая травма, массивная субдуральная гематома, ушиб головного мозга, перелом основания черепа», — рассказал собеседник агентства.

Ранее ИА Регнум беседовал с дочерью Германа Мазурина Анной, которая рассказала о состоянии отца в больнице.

Мазурин Герман Алексеевич родился 10 августа 1932 года. Он почётный член Российской академии художеств, заслуженный художник РСФСР, член Союза журналистов СССР, член Союза художников СССР. Герман Алексеевич создал образ «Дяди Стёпы», этого героя художник нарисовал ещё во время обучения на третьем курсе МГАХИ имени В. И. Сурикова. Автор произведения Сергей Владимирович Михалков оценил рисунки, и уже через несколько месяцев в издательстве «Детская литература» была напечатана книга с иллюстрациями Мазурина. Второй книгой стала его дипломная работа, иллюстрации к повести-сказке Лазаря Лагина «Старик Хоттабыч». Эта книга переиздавалась с рисунками Мазурина 34 раза. Герман Алексеевич оформил более 300 книг, в их числе «Каштанка» А. П. Чехова, «Приключения Тома Сойера» Марка Твена, «Слон» А. И. Куприна, «Гиперболоид инженера Гарина» и «Аэлита» А. Н. Толстого.