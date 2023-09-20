Москва, 20 сентября, 2023, 12:03 — ИА Регнум. Дочь создателя образа «Дяди Стёпы» Германа Мазурина Анна рассказала ИА Регнум, что причиной смерти отца стал оторвавшийся тромб. Герман Мазурин скончался в больнице 19 сентября на 92-м году жизни. Анна Германовна пояснила, что последние недели отец практически ничего не ел, потому что ему трудно было глотать из-за проблем с гортанью.

РИА Новости/Екатерина Чеснокова Художник-иллюстратор Герман Мазурин

«Пару дней назад мне сказали, что папу можно будет забрать домой. Позавчера я приняла решение, что заберу его, и уже собралась за ним ехать, а тут вон оно что. Сейчас еду в больницу. Врачи сказали, что оторвался тромб. У отца были трудности с приемом пищи. Ему надо было есть, но из-за проблем с гортанью ему было больно глотать», — рассказала Анна Горбашова.

Дочь Германа Мазурина сообщила, что решения по дате прощания пока не приняли. Но, скорее всего, оно состоится в пятницу.

Ранее ИА Регнум писало, что Германа Мазурина госпитализировали в больницу после падения в своей квартире на Малой Дмитровке. У него диагностировали перелом основания черепа и ушиб головного мозга.

Мазурин Герман Алексеевич родился 10 августа 1932 года. Он почетный член Российской академии художеств, заслуженный художник РСФСР, член Союза журналистов СССР, член Союза художников СССР. Герман Алексеевич создал образ «Дяди Стёпы», этого героя художник нарисовал ещё во время своего обучения на третьем курсе МГАХИ имени В. И. Сурикова. Автор произведения Сергей Владимирович Михалков оценил рисунки, и уже через несколько месяцев в издательстве «Детская литература» была напечатана книга с его иллюстрациями. Второй книгой стала его дипломная работа, иллюстрации к повести-сказке Лазаря Лагина «Старик Хоттабыч». Эта книга переиздавалась с рисунками Мазурина 34 раза. Герман Алексеевич оформил более 300 книг, в том числе «Каштанку» А. П. Чехова, «Приключения Тома Сойера» Марка Твена, «Слона» А. И. Куприна, «Гиперболоид инженера Гарина» и «Аэлиту» А. Н. Толстого.