Балашиха, Московская область, 20 сентября, 2023, 11:40 — ИА Регнум. На месте взрыва газа в подмосковном городе Балашихе произошло повторное обрушение, сообщил 20 сентября Telegram-канал «112».

РИА Новости/Кирилл Каллиников

«Только что на месте взрыва в Балашихе произошло повторное обрушение. Под завалами оказались спасатели», — сообщил канал.

Информацию подтвердили в МЧС РФ. Обрушение перекрытий дома произошло на месте проведения аварийно-спасательных работ.

«По предварительной информации, пострадали трое спасателей», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, три человека погибли, четверо пострадали и двое находятся под завалами в результате взрыва газа в Балашихе 20 сентября. Об этом сообщило МЧС РФ, которое получило сигнал о взрыве газа в 08:25 мск.

Пожилую женщину спасатели извлекли из-под завалов. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьёва, под завалами остаются женщина и ребёнок.

Взвыв прогремел в Балашихе в девятиэтажном многоквартирном доме на четвёртом этаже. В результате обрушились третий и четвёртый этажи. Из здания эвакуировали 170 человек.