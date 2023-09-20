Ереван, 20 сентября, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Полиция Еревана разблокировала здание посольства России, задержав несколько участников акции протеста, сообщил 20 сентября Sputnik Армения.

Sputnik/РИА Новости

Затем граждан, задержанных по причине административного правонарушения, отпустили. Всего задержали 11 человек — на акции у правительства и протестов у посольства.

Как сообщало ИА Регнум, протесты в Ереване начались 19 сентября на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе после начала азербайджанским министерством обороны антитеррористического мероприятия. Протестующие полностью заблокировали здание посольства России в Ереване.

Посольство направило в МИД Армении ноту с требованием принять меры по восстановлению нормального функционирования диппредставительства. Армянские силовики приняли меры по нормализации обстановки.

Во второй половине дня 20 сентября возобновились протесты у здания правительства Армении в Ереване. Протестующие, требуя отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, перекрыли проспект Тиграна Меца.

Это произошло после того, как при посредничестве российских миротворцев 20 сентября удалось достичь договорённости о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12:00 мск. Карабахское руководство приняло условия Баку по прекращению огня и согласилось расформировать свои военные части.

Комментируя происходящее в Нагорном Карабахе, президент России Владимир Путин заявил, что Москва ведёт работу со всеми сторонами конфликта и рассчитывает перевести его в мирное русло.