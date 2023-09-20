Севастополь, 20 сентября, 2023, 11:31 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, заявив о том, что Россия не уйдёт из Крыма, фактически дал сигнал Западу о безрезультатности попыток Украины вернуть полуостров под свою юрисдикцию. Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Он подчеркнул, что Эрдоган вслух озвучил то, о чём давно говорят не только в западном истеблишменте, но даже в обычном обществе.

«Турецкий лидер фактически дал сигнал Западу, что Россия никогда не отдаст Крым и все претензии украинской стороны на полуостров ущербны и тщетны», ― сказал в беседе с РИА Новости парламентарий.

Он подчеркнул, что Россия будет защищать и Крым, и новые регионы, которые вошли в состав страны по итогам референдумов.

Как сообщало ИА Регнум, Эрдоган 19 сентября заявил, что Россия не уйдёт из Крыма. Он напомнил, что ещё в 2014 году у него были определённые дискуссии и переговоры с президентом Путиным по полуострову. Турецкий лидер признался, что это не принесло результатов тогда и сейчас их тоже не следует ждать.

Политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов считает, что такими заявлениями турецкий лидер демонстрирует своё здравомыслие и констатирует статус-кво. О признании полуострова турецкой стороной пока речи не идёт, указал эксперт.

Ранее Эрдоган заявил, что его страна никогда не признает Крым частью Российской Федерации.

Бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что большинство крымчан считают себя русскими, поэтому возврат полуострова в состав Украины иллюзорен.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году. После прошедшего 16 марта на полуострове референдума, на котором почти 97% избирателей республики выступили за воссоединение с Россией, в Георгиевском зале Кремля 18 марта 2014 года подписали договор о включении Крыма и Севастополя в состав РФ. Официальный Киев по-прежнему считает Крым своей территорией, «временно оккупированной агрессором», и не теряет надежды вернуть полуостров под свою юрисдикцию, не исключая силового пути.