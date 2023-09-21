Москва, 21 сентября, 2023, 11:10 — ИА Регнум. Государство ускоренными темпами переселяет россиян из аварийного жилья. Новые благоустроенные квартиры получили уже более 562 тысяч граждан по переселению из аварийного жилья общей площадью 9,5 млн кв. метров. Это почти на 90 тысяч человек больше, чем установлено федеральным проектом «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жильё и городская среда» на 2019–2023 годы. Уже со следующего года вступит в силу правительственное решение, которое позволит людям ещё быстрее переехать в новые квартиры.

Минстрой РФ

Регионами-лидерами по числу граждан, расселенных из аварийного жилого фонда, стали Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Иркутская, Свердловская, Тюменская, Кемеровская и Архангельская области, Пермский и Красноярский края, а также Республика Саха (Якутия), отмечал в начале августа 2023 года генеральный директор ППК «Фонд развития территорий» Ильшат Шагиахметов.

Ускоренными темпами программы переселения реализует 71 регион, из которых 14 уже завершили мероприятия по переселению граждан и приступили к реализации новой программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года.

Досрочно завершают расселение жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года, в Мордовии. До конца 2023 года в новые квартиры переедут ещё 194 человека, все они — жители Рузаевки. Будущие жильцы новостройки на улице Карла Маркса уже оформили все необходимые документы и начали переезжать в новое жильё.

«Новой квартире очень рады: площадь даже чуть больше, чем мы рассчитывали, отопление индивидуальное. Это просто замечательно! Также важно, что она на первом этаже, поскольку у меня дочь инвалид, ей сложно передвигаться. Теперь будем планировать дальнейшую жизнь в комфортных условиях. Для нас это настоящий подарок», — рассказала одна из новосёлов Татьяна Аксёнова.

Дом построен в новом перспективном микрорайоне на въезде в город. Здесь уже есть необходимая социальная инфраструктура: детский сад, магазины, школа, фитнес-клуб, и благоустройство района будет продолжено.

«Рузаевка регулярно участвует в программе переселения граждан из аварийного жилья. В последние годы благодаря поддержке руководства региона и района мы взяли хорошие темпы. Уже введен в эксплуатацию второй многоквартирный дом, построенный по федеральной программе. На очереди сдача еще одного. Самое важное, что рузаевцы, которые раньше ютились в бараках и помещениях без удобств, теперь имеют возможность проживать в новых, уютных и благоустроенных квартирах», — подчеркнул глава администрации городского поселения Рузаевка Алексей Домнин.

В городе Копейске Челябинской области ключи от новых квартир в новостройках получили 196 семей — переселенцев из аварийного жилья. По словам Натальи Назимовой, раньше ей приходилось жить в бараке без удобств. В её новой квартире — большие светлые комнаты, свежая отделка. Рядом с домом находятся детский сад и школа.

Уже к ноябрю 2023 года в Челябинской области с опережением плана будут переселены 609 аварийных домов, признанных таковыми до 2017 года. Их общая площадь составляет примерно 200 тысяч квадратных метров. Как заявил министр строительства и инфраструктуры региона Юлий Элбакидзе, на данный момент остаётся переселить последний дом, который находится в Саткинском муниципальном районе. В настоящее время ведется финишная отделка здания, после чего жильцам будут переданы квартиры.

На территории Тульской области новыми квартирами в скором времени обеспечат ещё 5 тысяч человек, расселят 318 аварийных домов общей площадью около 105 тыс. кв. метров.

«С 2019 года по действующей программе, в том числе в рамках мероприятий, выполненных за счет средств субъекта РФ, в Тульской области из такого жилья площадью 84,17 тыс. кв. м переехали 4 068 человек», — подчеркивал замминистра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько.

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области счастливыми обладателями новых квартир стали ещё 46 семей. Для них трещины в стенах, текущая крыша, прогнившие трубы уже остались в прошлом. Надежда Дропкова переездом осталась довольна. Говорит, с планировкой и жилплощадью не обидели.

«У нас комнаты были смежные. Кухонка у нас маленькая была, здесь кухня хорошая. Квартиры большие, уютные. И потолки у нас натяжные. Мы очень долго ждали этого, дождались», — отметила жительница Средней Ахтубы Надежда Дропкова.

В Волгоградской области уже формируется программа переселения на 2024 год. Будет расселено около 50 тысяч квадратных метров в аварийных домах. Новосёлами станут 3 тысячи семей. В нынешнем же году новое жилье или денежную компенсацию за аварийное получат более 1,5 тысячи человек. А до осени 2025 года в общей сложности региону предстоит расселить 320 многоквартирных домов, где проживает почти 11,5 тысячи человек.

Уже с 2024 года регионы, которые продолжают работу в рамках действующей программы расселения аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года, смогут параллельно начать реализацию новой программы — она касается домов, признанных аварийными после 2017 года. Согласно постановлению, которое 12 сентября подписал премьер-министр Михаил Мишустин, эта мера поможет ускорить темпы расселения непригодного жилья и позволит людям быстрее переехать в новые квартиры.

Как сообщало ИА Регнум, федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жильё и городская среда» реализуется в регионах России с 2019 года по решению президента Владимира Путина.