Воронеж, 20 сентября, 2023, 11:03 — ИА Регнум. В Воронежской области упал самолёт Су-34. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве уточнили, что авария произошла около 10:00 мск 20 сентября.

«При выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолёт Су-34», ― говорится в сообщении Минобороны.

Также сообщается, что двое пилотов истребителя успели катапультироваться, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Экипаж эвакуировали на аэродром базирования.

Уточняется, что самолёт упал вдали от населённых пунктов. На земле разрушений нет. Полёт выполнялся без боекомплекта.

В ведомстве добавили, что причиной аварии могла стать техническая неисправность.

Как сообщало ИА Регнум, Су-24 потерпел крушение в Волгоградской области при выполнении планового учебно-тренировочного полёта 12 сентября. Истребитель упал в безлюдной местности. В результате жертв и пострадавших нет.

14 августа в черте аэродрома в Краснодарском крае разбился учебный самолёт Л-39. Он потерпел крушение при выполнении планового учебно-тренировочного полёта во время захода на посадку. Один из членов экипажа — начальник Майкопского учебного авиаполка полковник Вадим Гуров ― погиб.

Во время учебного полёта в Камчатском крае 4 июля потерпел аварию истребитель МиГ-31. Самолёт выполнял полёт без боекомплекта. Причины происшествия устанавливаются.

В апреле этого года военный самолёт МиГ-31, выполнявший учебный полёт, разбился в Мурманской области. Истребитель упал в безлюдном месте, вблизи озера, оба лётчика смогли катапультироваться.