Сочи, Краснодарский край, 20 сентября, 2023, 10:57 — ИА Регнум. Момент взрыва топливного резервуара в Адлерском районе Сочи попал на видео. Соответствующие кадры оказались в распоряжении ИА Регнум.

Кадр из видео

По предварительным данным, причиной взрыва могла стать атака беспилотника.

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Утром 20 сентября глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о пожаре возле нефтебазы и аэропорта Адлер. Загорелся резервуар «Роснефти» с дизельным топливом. ЧП произошло на Авиационной улице. По данным губернатора, угрозы распространения огня нет. Перед пожаром, по словам очевидцев, прогремел взрыв. По данным администрации Сочи, сообщение о пожаре на складе поступило в 05:15 мск.

Позже Кондратьев сообщил, что пожар ликвидировали, площадь возгорания не превысила 100 квадратных метров. Он добавил, что в результате ЧП никто не пострадал. В тушении задействовали 15 единиц техники и более 60 сотрудников экстренных и аварийных служб.