Сеул, 20 сентября, 2023, 10:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном намекнул Южной Корее о необходимости перестать помогать Украине. Об этом в интервью газете Korea Times заявил профессор Университета Кукмин в Сеуле Андрей Ланьков.

Михаил Метцель/POOL/ТАСС Президент России Владимир Путин

По его словам, российский лидер дал понять, что если Сеул будет оказывать военную помощь Киеву, то Москва предложит Пхеньяну сотрудничество в ядерной отрасли.

«Если Южная Корея поможет Украине, Россия поможет Северной Корее развивать свой ракетный и ядерный потенциал путём передачи российских технологий», — заявил Ланьков.

По мнению профессора, важно, что первый зарубежный визит северокорейского лидера после карантина из-за пандемии пришелся именно на Россию.

Как сообщало ИА Регнум, Ким Чен Ын приехал в Россию с официальным визитом 11 сентября, спустя два дня он встретился с Владимиром Путиным. По итогам переговоров он заявил о большом количестве совместных интересов у России и КДНР. 16 сентября лидер КНДР прибыл во Владивосток, где вместе с главой Министерства обороны России Сергеем Шойгу посетил аэродром Кневичи.

Северокорейский лидер завершил визит в Россию 17 сентября, его бронепоезд уехал из Владивостока.

Посол России в КНДР Александр Мацегора заявил, что Ким Чен Ын остался доволен визитом в Россию. По его словам, у обеих стран обширные планы на будущее.

В сообщении Центрального телеграфного агентства КНДР отметили, что прошедшим визитом в Россию Ким Чен Ын «укрепил узы товарищества и дружбы» и открыл новую страницу в развитии двусторонних отношений.

После визита северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию МИД Южной Кореи вызвал российского посла. Дипломату передали позицию правительства в связи с обсуждением вопросов военного сотрудничества и торговли оружием между Россией и Северной Кореей.

Ведомство призвало Россию соблюдать резолюции Совбеза ООН и не двигаться в сторону военного сотрудничества с КНДР. В МИД отметили, что в случае возможных угроз безопасности примут решительные меры в сотрудничестве с международным сообществом.