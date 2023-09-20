Балашиха, Московская область, 20 сентября, 2023, 10:38 — ИА Регнум. Два человека находятся под завалами жилого дома в Балашихе в Московской области, где прогремел взрыв газа, сообщили 20 сентября в пресс-службе МЧС.

Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости

«По предварительной информации, два человека остаются под завалами жилого дома в Балашихе», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, с места частичного обрушения здания в медучреждения направили двух человек. Один из пострадавших скончался в машине скорой помощи.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3834234" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> При взрыве в Балашихе погиб человек

Как сообщало ИА Регнум, взрыв газа прогремел в 08:25 мск в доме №10 на Октябрьской улице в Балашихе. Хлопок газа произошёл на четвёртом этаже девятиэтажки, частично обрушив два этажа.

Глава Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что при взрыве один человек погиб и двое пострадали.

По факту взрыва СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На месте работают криминалисты.