Донецк, 20 сентября, 2023, 10:21 — ИА Регнум. Село Андреевка в Донецкой Народной Республике, о взятии которого заявил глава киевской власти Владимир Зеленский, полностью разрушено. При этом о контроле Вооружённых сил Украины над населённым пунктом говорить нельзя. Об этом 20 сентября сообщил начальник разведки дивизии ивановских десантников с позывным Феникс.

РИА Новости/Сергей Аверин

«Андреевка полностью разрушена, там вообще ничего нету, говорить, что они взяли населённый пункт, нельзя», ― уточнил в беседе с РИА Новости военный.

Он пояснил, что российские силы заняли более выгодный рубеж, чтобы сохранить жизнь бойцам, так как глупо сидеть в пустыне.

«ВСУ взяли кусок местности 100 метров. Населённый пункт они не взяли», ― добавил разведчик.

Как сообщало ИА Регнум, 14 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) якобы взяли под контроль село Андреевка в ДНР.

Врио главы ДНР Денис Пушилин опроверг эту информацию и назвал заявление Киева вбросом украинских пропагандистов. Он подчеркнул, что в районе Клещеевки и Андреевки продолжаются ожесточённые бои, при этом есть небольшие улучшения позиций российских подразделений.

Военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко 19 сентября заявил, что каждая попытка атаковать позиции российских военных в районе Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки оборачивается для украинской армии значительными потерями как в живой силе, так и в технике. Он добавил, что, по перехваченным данным, при каждом штурме подразделения ВСУ теряют до 30% личного состава убитыми и ранеными.