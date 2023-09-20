Один человек погиб при взрыве газа в Балашихе
Один человек погиб и трое ранены при взрыве газа в Балашихе, сообщил Воробьёв
Балашиха, Московская область, 20 сентября, 2023, 10:24 — ИА Регнум. При взрыве в Балашихе погиб человек, трое пострадали, сообщил 20 сентября глава Московской области Андрей Воробьёв в своём Telegram-канале.
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«К сожалению, один человек погиб. Как минимум трое пострадавших, одному из них потребовалась госпитализация», — сообщил Воробьёв.
По словам губернатора, на месте ЧП работают десять бригад скорой помощи и шесть бригад территориального центра медицины катастроф.
Информацию о гибели человека подтвердили в МЧС РФ.
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