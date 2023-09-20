Москва, 20 сентября, 2023, 11:17 — ИА Регнум. Столичный производитель систем видеонаблюдения представил камеру для обеспечения безопасности частных территорий и общественных пространств. Разработка имеет систему активного сдерживания, когда при обнаружении человека либо автомобиля в запретной зоне включаются стробоскопы и воспроизводится звуковой сигнал предупреждения, рассказал исполняющий обязанности руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Камера Optimus

«Столичные промышленные предприятия продолжают совершенствовать свои товары и расширять ассортимент. Производство высокотехнологичных устройств позволяет им не только удовлетворять потребности клиентов, но и выходить на рынки дружественных стран», — пояснил Овчинский. «Так, экспортно ориентированная компания Optimus представила систему видеонаблюдения, способную обнаружить проникновение злоумышленников на частные территории, а также предотвратить возможные угрозы преступлений», — отметил он.

Камера оснащена интеллектуальными функциями, которые при обнаружении опасности отправляют уведомление в реальном времени на мобильный телефон. Благодаря своей светопропускной способности камера получает четкие изображения даже ночью, когда освещение ограничено.

Комфортные условия, созданные в Москве для бизнеса, позволяют развиваться крупным, малым и средним предприятиям. Размещение производства в столице дает инвесторам доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре, а также большому пулу системной поддержки города. На сегодняшний день для предприятий доступны более чем 20 мер поддержки, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов.

Москва — город с развитым производством. В столице работают свыше четырех тысяч промышленных площадок, ежегодно в городе открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. На них производят разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и другие изделия.