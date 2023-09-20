* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 20 сентября, 2023, 10:06 — ИА Регнум. Российские военные на краснолиманском направлении уничтожили штурмовиков спецбригады «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщил 20 сентября начальник пресс-центра группировки «Центр» подполковник Александр Савчук.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«В районе Серебрянского лесничества ударами авиации, огнём артиллерии нанесено поражение по штурмовым группам 67-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов», ― приводит «РИА Новости» слова начальника пресс-центра группировки «Центр».

Савчук также сообщил, что потери Вооружённых сил Украины на этом направлении составили до 50 человек. Российские военные также ликвидировали технику противника.

Помимо этого, российские средства ПВО сбили реактивный снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS.

В Минобороны России также сообщили, что авиация нанесла удары по четырем украинским командно-наблюдательным пунктам, расположенных в районах населённых пунктов Торское и Серебрянка.

Как сообщало ИА Регнум, военный эксперт Андрей Марочко заявил 20 сентября, что ни на одном из участков, где ВСУ пытались найти бреши в обороне российской армии на краснолиманском направлении, украинские военные цели не достигли. По его словам, ВСУ в последнее время проводили разведку боем в районах Макеевки, села Невского и посёлка Терны. Подобные шаги они осуществляли в районе Серебрянского лесничества, сёл Торское и Червоная Диброва.

В Минобороны 19 сентября рассказали об отражении российскими военными за сутки трёх атак ВСУ на краснолиманском направлении. Потери ВСУ составили 65 военных, также ВС РФ подбили украинскую бронетехнику и гаубицу Д-20. Российские военные также отразили атаку ВСУ 18 сентября в районе Серебрянского лесничества.

За неделю со 2 по 9 сентября потери ВСУ на двух направлениях в зоне проведения спецоперации ― купянском и краснолиманском ― превысили 875 военных.