Балашиха, Московская область, 20 сентября, 2023, 09:56 — ИА Регнум. Два человека попали в больницу после взрыва газа в многоквартирном доме в Балашихе в Московской области, сообщил 20 сентября представитель экстренных служб.

«Двое пострадавших направлены в лечебное учреждение», — процитировало представителя служб РИА Новости.

Как сообщало ИА Регнум, взрыв газа в Балашихе прогремел в 08:25 мск в жилой девятиэтажке на улице Октябрьской. Обрушились два этажа. Сотрудники МЧС прибыли на место ЧП, идёт разбор завалов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности в соответствии со статьёй 238 УК РФ. СК РФ сообщил, что количество пострадавших устанавливается.