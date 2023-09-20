Сочи, Краснодарский край, 20 сентября, 2023, 09:28 — ИА Регнум. В Сочи потушили пожар на складе горюче-смазочных материалов, сообщил 20 сентября глава города Алексей Копайгородский в своём Telegram-канале.

Соцсети

Находясь на месте ЧП на улице Авиационной в Адлере, мэр сообщил, что оперативный штаб ведёт работу по ликвидации последствий возгорания.

«Пожар уже ликвидирован, площадь возгорания не превышала 100 квадратных метров», — сообщил Копайгородский, добавив, что никто в результате ЧП не пострадал.

В ликвидации пожара задействовали 15 единиц техники и более 60 сотрудников экстренных и аварийных служб.

«Аэропорт и вся транспортная система работают в штатном режиме. Причины происшествия выясняются», — написал Копайгородский, поблагодарив службы за слаженную и оперативную работу.

Как сообщало ИА Регнум, рано утром 20 сентября глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев распространил информацию о пожаре возле нефтебазы и аэропорта Адлер. Горел резервуар с дизельным топливом.

По данным губернатора, угрозы распространения огня нет. Перед пожаром, по словам очевидцев, прогремел взрыв. По данным администрации Сочи, сообщение о пожаре на складе поступило в 05:15 мск.