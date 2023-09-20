Луганск, 20 сентября, 2023, 08:49 — ИА Регнум. Ни на одном из участков, где ВСУ пытались найти бреши в обороне российской армии на краснолиманском направлении, украинские военные цели не достигли, сообщил 20 сентября военный эксперт Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным Марочко, ВСУ в последнее время проводили разведку боем в районах Макеевки, села Невского и посёлка Терны. Подобные шаги, но более масштабно и активно они осуществляли в районе Серебрянского лесничества, сёл Торское (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР).

«Ни на одном участке противник успехов не имел и возвращался на ранее занимаемые рубежи и позиции, неся при этом большие потери», — сообщил Марочко.

Он добавил, что российским военным удалось в ходе манёвренной обороны улучшить своё тактическое положение и отбить у ВСУ часть занимаемых позиций.

Как сообщало ИА Регнум, в Минобороны 19 сентября рассказали об отражении российскими военными за сутки трёх атак ВСУ на краснолиманском направлении в районах Торского и южнее Червоной Дибровы.

Потери ВСУ составили 65 военных, также ВС РФ подбили украинскую бронетехнику и гаубицу Д-20. Сутками ранее российские военные также отразили атаку ВСУ в районе Серебрянского лесничества.