Луганск, 20 сентября, 2023, 08:39 — ИА Регнум. Потери среди личного состава Вооружённых сил Украины на купянском направлении значительно возросли. Об этом 20 сентября сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM

«За истекшие сутки в госпиталях Харькова отмечается резкий всплеск поступления тяжело раненых бойцов. Во многих лечебных заведениях не хватает койко-мест для пациентов», ― написал эксперт в Telegram-канале со ссылкой на собственные источники.

Марочко добавил, что большая часть пациентов с позиций, находящихся южнее Купянска. Предположительно это последствия ракетно-бомбовых ударов ВКС России, добавил подполковник в отставке.

Как сообщало ИА Регнум, Марочко 8 сентября сообщил о росте небоевых потерь личного состава в рядах украинской армии на купянском, краснолиманском и донецком направлениях. Эксперт отметил, что количество таких случаев в рядах ВСУ, нацгвардии и среди добровольцев на Украине, по отправляемым в Киев данным, в течение последнего времени постоянно нарастает.

В конце августа экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что в результате провального контрнаступления у ВСУ осталось всего несколько боевых бригад, обученных в странах НАТО, их уже бросают в бой. По его словам, у киевского режима ничего не останется, когда эти резервы погибнут, а они сейчас гибнут в огромных количествах. Он добавил, что украинская оборона скоро развалится и на этом всё закончится.

Только за неделю со 2 по 9 сентября потери ВСУ на двух направлениях в зоне проведения спецоперации ― купянском и краснолиманском ― превысили 875 военных. Кроме того, украинские военные бегут с поля боя. 15 сентября Марочко сообщил, что бойцы ВСУ самовольно оставили позиции в районе Стельмаховки под Купянском после того, как понесли значительные потери.